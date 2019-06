Granada na twee jaar afwezigheid terug in La Liga

Video Warm welkom voor Van Dijk en Wijnaldum bij Oranje: ‘Tu tu tu tu tu, Gini Wijnaldum!’

4 juni Champions League-winnaars Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum hebben vanavond een heel warm welkom gekregen bij aankomst in het spelershotel van Oranje in Lagos. De spelers van Liverpool sloten in het zuiden van Portugal aan bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman in de voorbereiding op de Nations League.