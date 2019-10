Granada koploper in Spanje na zege op Real Betis

Sabalenka te sterk Uitgeblus­te Bertens in finale Elite Trophy onderuit

9:20 Het is Kiki Bertens niet gelukt de WTA Elite Trophy op haar naam te schrijven. De als eerste geplaatste Bertens moest in de finale van het eindtoernooi voor de mondiale subtop in twee sets haar meerdere erkennen in de Wit-Russische Arina Sabalenka. Het werd 6-4, 6-2 voor de nummer 14 van de wereld.