GP van België financieel niet direct een glinsterende diamant, maar F1 lijkt tóch overtuigd

Door Arjan Schouten



Als Stoffel Vandoorne de paddock van Spa-Francorchamps betreedt, weet hij vooraf al waar hij over aangeklampt zal worden. Twee onderwerpen, dit jaar. Zijn kersverse wereldtitel in de elektrische Formule E en de toekomst van Spa. De felicitaties ontvangt hij met een glimlach. Komt Spa ter sprake, dan betrekt zijn gezicht. Ook de reserve-coureur van Mercedes uit Kortrijk voelt een vertrek van de Formule 1 uit België in de lucht hangen. ,,Ik vrees dat dit de laatste keer is, ja”, moet Vandoorne bekennen. ,,Heel veel mooie bestemmingen willen nu op de kalender en dan wordt het lastig. Dan is het allemaal big money talks, hè...”