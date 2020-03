GP van Australië afgelast na besmetting bij McLaren

Door Arjan Schouten



En zo gebeurde dan toch waar velen al even rekening mee hielden. Geen Grand Prix van Australië, deze week. In een door het coronavirus geplaagde wereld leek Melbourne lange tijd een veilig toevluchtsoord voor Formule 1, maar ook daar verergerde de situatie de laatste dagen. Woensdag gingen vier in de paddock werkende personeelsleden van drie teams uit voorzorg in quarantaine.



Drie testten negatief, maar bij McLaren werd één positief geval vastgesteld. Als reactie daarop meldde teambaas Zak Brown zijn McLaren meteen af bij de FIA en de Formule 1. ,,Deze beslissing is niet alleen genomen met het oog op de gezondheid van de medewerkers en partners van McLaren, maar ook op die van de andere teams, de supporters en overige belanghebbenden in de Formule 1’’, aldus Brown.