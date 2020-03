GP Australië op losse schroeven, McLaren trekt zich terug wegens besmet teamlid

Video Virgil van Dijk: ‘Oblak hield Atlético Madrid in leven’

12:12 Virgil van Dijk keek zonder wrok terug op de uitschakeling van Liverpool in de Champions League door Atlético Madrid (2-3). Doelman Jan Oblak maakte volgens hem het verschil. De Sloveen hield bijna in zijn eentje de Spaanse ploeg op de been. ,,Oblak hield Atlético in leven”, gaf de centrale verdediger aan. ,,Hij komt alle eer toe. Hoeveel schoten stopte hij wel niet? Een geweldige keeper.”