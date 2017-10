Gouden Bal Ronaldo levert 600.000 euro op voor goede doel

NAC oefent tegen Waas­land-Be­ve­ren om ritme vast te houden

3 oktober BREDA - NAC oefent donderdagmiddag achter gesloten deuren tegen het in de hoogste Belgische klasse uitkomende Waasland-Beveren. ,,De wedstrijd is vooral bedoeld om het ritme vast te houden. We gaan niet met een B-elftal of zo spelen", zegt NAC-trainer Stijn Vreven over het duel dat het gat van twee weken, dat zit tussen de competitiewedstrijden tegen ADO en Roda JC (14 oktober), moet opvullen.