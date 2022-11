Goud Jutta Leerdam, Isabel Grevelt verrast en eerste wereldbekermedaille voor Joep Wennemars

met videoJutta Leerdam heeft voor de tweede week op rij goud veroverd op de 1000 meter bij de wereldbeker schaatsen. Na haar winst in het Noorse Stavanger legde ze ook in Heerenveen beslag op de eerste plaats. Debutante Isabel Grevelt verraste met brons.

Leerdam reed in rit 9 tegen de nummer 2 van vorige week, Min-Sun Kim. De winnares van olympisch zilver maakte het verschil in de eerste volle ronde, kruiste voor haar concurrente langs en reed in 1.13,77 over de finish.

Uitslagen

Isabel Grevelt maakte haar debuut in de A-groep, nadat ze vorige week tijdens de eerste wereldbeker in Stavanger de snelste tijd in de B-groep had gereden. De 20-jarige verraste in de vierde rit tegen de snelle Erin Jackson, de olympisch kampioen op de 500 meter, met de snelste tijd op dat moment én een persoonlijk record (1.14,54).



De tijd van Grevelt bleef staan tot Miho Takagi in de rit voor Leerdam naar 1.13,92 schaatste. De Japanse pakte uiteindelijk zilver. Antoinette Rijpma-de Jong reed met 1.14,74 naar de vierde tijd.

Marrit Fledderus (1.14,76) en Michelle de Jong (1.15,96) reden in de zevende rit tegen elkaar. Hun tijden waren goed voor respectievelijk de vijfde en elfde tijd.

Volledig scherm Jutta Leerdam. © Pro Shots / Erik Pasman

1000 meter mannen

Joep Wennemars won zilver op de 1000 meter. De 20-jarige Nederlander moest alleen de Chinees Zhongyan Ning voor zich dulden. De 18-jarige Amerikaan Jordan Stolz, de winnaar van de eerste wereldbeker in Stavanger, ging onderuit. Het was voor Wennemars de eerste medaille in een wereldbeker. De schaatser uit Dalfsen reed in de zesde rit met 1.08,08 een persoonlijk record. Ning schaatste een rit later naar 1.07,86. De Est Marten Liiv maakte het podium compleet (1.08,11).

Volledig scherm Joep Wennemars. © Pro Shots / Erik Pasman

Thomas Krol, de olympisch kampioen op de kilometer, kwam voor de tweede week op rij als vijfde over de finish (1.08,32). Hein Otterspeer werd achtste met 1.08,57.

Kjeld Nuis stond aan de start in Heerenveen, nadat hij een aanwijsplek had gekregen van de selectiecommissie langebaan. De olympisch kampioen op de 1500 meter was niet bij de wereldbeker in Stavanger, aangezien hij geblesseerd was tijdens de kwalificatiewedstrijden. Nuis kwam in de eerste rit tot 1.08,52, waarmee hij op de zevende plaats eindigde.

Goud en zilver voor Schouten en Groenewoud

Irene Schouten veroverde op indrukwekkende wijze goud op de massastart. De olympisch kampioene ontsnapte halverwege de race uit de groep en reed solo naar de finish. Marijke Groenewoud maakte het Nederlandse succes compleet met zilver. Groenewoud nam met haar tweede plaats de leiding in het klassement over van Ivanie Blondin. De Canadese, winnares van de eerste wereldbeker in Stavanger, eindigde als derde in Heerenveen.

De 50-jarige Duitse Claudia Pechstein ging er als eerste vandoor, maar zag al snel de Nederlandse schaatssters in actie komen. Schouten en Groenewoud wisselden elkaar af, maar hadden in eerste instantie met een Canadese schaduw te maken. Op het moment dat Schouten voor een tweede keer vertrok, kon niemand haar meer volgen en reed ze de grote groep bijna op een ronde achterstand. In de sprint om de tweede plaats versloeg Groenewoud ternauwernood Blondin.

Volledig scherm Isabel Grevelt. © ANP