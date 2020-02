Gosens vreest spookcompetitie: ‘Er heerst paniek hier in Bergamo’

Kritiek op De Jong: ‘Een andere De Jong dan die van Ajax’

9:49 Frenkie de Jong kan leven met het gelijkspel van zijn FC Barcelona in de uitwedstrijd tegen Napoli (1-1). ,,Het was niet top, maar het is uiteindelijk wel een resultaat", zei hij na het eerste duel in de achtste finales tussen beide ploegen in Napels.