Gosens na vals-positieve test alsnog bij Atalanta-selectie voor duel met Ajax

Ramos en Carvajal keren terug bij Real voor cruciaal CL-duel onder leiding Kuipers

7 december In de aanloop naar het beslissende groepsduel met Borussia Mönchengladbach, woensdag in de Champions League, lijkt coach Zinédine Zidane weer wat ruimer in zijn verdedigers te zitten. Zowel aanvoerder Sergio Ramos als rechtsback Dani Carvajal trainde maandag weer volop mee met de A-selectie van de Spaanse kampioen.