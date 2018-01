Görges wint finale Auckland van Wozniacki

VIDEO Veldrit Huijbergen mooie generale voor het NK 2019

6 januari HUIJBERGEN - Met drie keer het mulle zand de Tiestenduin op en af, plus de pittige Nootjesberg, kregen de ruim 330 starters in de veldrit van Huijbergen zaterdag een loodzwaar parcours voor de kiezen. Een mooie generale voor zowel renners als organisatie, want in 2019 is Huijbergen voor de vijfde keer het NK-toneel.