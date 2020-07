Görges geeft op in haar eerste duel onder Sluiter

Op het gras van het Steffi Graf-stadion in Berlijn, waar een demonstratietoernooi wordt gespeeld, ging ze in de tweede set tegen Anastasija Sevastova door het gewricht. Ze had de eerste set verloren. Het betekent dat het op dit toernooi niet tot een treffen komt met haar goede vriendin Kiki Bertens, de vorige pupil van de Rotterdammer.

Sluiter en Görges hebben nu een proefperiode en kijken na de twee demonstratietoernooien in Berlijn of ze met elkaar verder gaan. ,,Ze had nergens last van‘’, aldus Sluiter. ,,We hebben de beelden net teruggekeken, ze ging er doorheen. We gaan nu kijken hoe het is.’’