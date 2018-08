Gómez neemt afscheid van 'Mannschaft'

De spits speelde 78 interlands en maakte daarin 31 doelpunten. Gómez ontbrak op het WK van 2014, waar Duitsland de wereldtitel veroverde. Hij behoorde wel tot de Duitse selectie op het WK 2010 en 2018 en de EK's van 2008, 2012 en 2016.

De aanvaller, die eerder voor onder meer Bayern München, Fiorentina, Besiktas en VfL Wolfsburg speelde, is na Mesut Özil de tweede international die na het teleurstellend verlopen WK in Rusland stopt als international. Al houdt Gómez de deur wel op een kier. ,,In het onwaarschijnlijke geval dat de bondscoach me over twee jaar op het EK nodig heeft en ik het gevoel heb dat ik dan nog kan helpen, dan zal ik er klaar voor zijn.''