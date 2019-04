Gomes en Janmaat met Watford naar FA Cup-finale na knappe comeback

Beide halve finalisten draaien een sterk seizoen in de Premier League, maar vooral de prestaties van nieuwkomer Wolverhampton vallen op. De formatie van de Portugese coach Nuno dwong respect af door de duels met de topteams. Tegen Manchester City, Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur werden punten gepakt. De vijfmansdefensie met Rui Patricio als sluitpost bleek oerdegelijk. Voorin leunt het op de klasse van Diogo Jota en Raúl Jiménez. Wolverhampton had in de derde ronde al voor een sensatie gezorgd door Liverpool uit te schakelen. In kwartfinale werd op eigen veld afgerekend met Manchester United (2-1).

In een intens, maar matige eerste helft bleken de Wolves uiteindelijk wat beter én effectiever. De eerste echte kans verzilverde ploeg van Nuno direct: een voorzet van Diogo Jota werd bij de tweede paal binnen gekopt door Matt Doherty. Drie minuten later verdubbelde Jota bijna de score. Na een goede dribbel, plaatst de Portugees de bal nét naast de paal. Watford - met Heurelho Gomes (38) tussen de palen - was via André Gray twee keer dicht bij een treffer.

Na een uur leek het duel te worden beslist door Raúl Jiménez, die op de rand van buitenspel schitterend de 2-0 tegen de touwen schoot. Watford had moeite om tot grote kansen te komen, maar maakte tien minuten voor tijd plots de aansluitingstreffer. Invaller Gerard Deulofeu had de bal aan zijn schoen in een overvolle zestien en krulde 'm vervolgens uit stand in de lange hoek. Watford zette in de slotfase aan op jacht naar de gelijkmaker en kreeg in de laatste minuut loon naar werken. Troy Deeney benutte een makkelijk gegeven strafschop die hij zelf had versierd.



In de bloedstollende verlenging bleek het verschil tussen beide ploegen minimaal. Deulofeu zorgde na 104 minuten voor echter voor een marge in het voordeel van Watford. De Spanjaard verzilverde een uitbraak met een loepzuivere schuiver. De Wolves kregen twee minuten voor tijd nog een uitgelezen kans via invaller Ivan Cavaleiro, maar de aanvaller verloor de controle over de bal toen hij ‘m in het lege doel kon schieten.