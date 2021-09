Golf aan supportersrellen in Frans voetbal: ‘Alstublieft, alstublieft, welke beelden levert dit op?’

Bond stelt onderzoek in naar voetballen­de vicepresi­dent Suriname (60)

22 september De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Concacaf stelt een onderzoek in naar een bizar optreden van de Surinaamse politicus Ronnie Brunswijk, die dinsdag op 60-jarige ineens opdook in de opstelling van Inter Moengotapoe. Brunswijk, tevens eigenaar van de club, deed mee in de internationale wedstrijd tegen CD Olimpia uit Honduras. Hij zou bovendien geld hebben uitgedeeld in de kleedkamer van de tegenstander.