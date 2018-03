Gokkantoren: Hamilton topfavoriet, podiumplek voor Verstappen

Een kleine anderhalf uur na de start op zondagochtend (7.10 uur springen de lichten op groen), komt Hamilton als eerste over de finish, zo is de verwachting bij de wedkantoren. Voor een gokje op de Brit krijg je bij Unibet twee keer de inzet terug en bij Bwin 2.10 keer je inleg.



Daarmee wordt de Mercedes-coureur als de absolute favoriet gezien, want bij een overwinning voor Sebastian Vettel krijg je minstens vier keer je inleg terug bij de wedkantoren. Een gok op Max Verstappen kan zelfs zes keer je inzet opleveren. Daarmee staat de Nederlander nog voor andere kandidaten als Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo, beiden acht keer de inzet. Voor de echte gokkers: een gewaagde gok op Kimi Räikkönen kan maar liefst 23 keer je inleg opleveren.