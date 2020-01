Goffin verrast Nadal en houdt België in de race op ATP Cup

Voor de 29-jarige Goffin, die het op zijn tweede wedstrijdpunt afmaakte met een ace, was het de tweede overwinning op de Spanjaard. In 2017 versloeg hij Nadal ook al op de ATP Finals.



Met de verrassende zege bracht Goffin de Belgen naast Spanje. Roberto Bautista Agut had in het eerste duel Kimmer Coppejans verslagen. Het dubbelspel moet daarom de beslissing brengen.



Servië, Rusland en gastland Australië zijn al zeker van een plek in de halve finales van de ATP Cup, waaraan 24 landen begonnen.