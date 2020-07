Goffin over deelname aan US Open: ‘Ik twijfel nog’

,,Ik zou er graag naartoe gaan en de US Open opnemen in mijn programma, maar op dit moment weet ik niet of we gaan”, zei Goffin, momenteel actief in de Ultimate Tennis Showdown, een coronaproof toernooi in Frankrijk. ,,Het aantal coronagevallen daar neemt toe. Ik weet dus niet of het goed is naar New York te reizen, maar we zullen het proberen. We zullen trainen op hardcourt ter voorbereiding van de Cincinnati Masters en de US Open. Het ziet er niet goed uit, maar de omstandigheden kunnen veranderen.”