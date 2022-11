Goed nieuws voor Vincent Janssen tijdens WK-duel: schorsing teruggebracht tot één wedstrijd

Het Oranjelegi­oen is kleiner dan normaal, maar krijgt steun uit onverwach­te hoek

Alles was anders dan anders, maar uiteindelijk lukte het toch. Een klein oranjefeestje in Qatar. Inclusief Oranjebus, Viva Hollandia en een bescheiden Oranjemars, op een hete, verlaten asfaltweg in Doha. ,,Het maakt niet uit met hoeveel we zijn, als we er maar zijn!”

16:47