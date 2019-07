Goed nieuws voor PSV: Nederland heeft positieve balans tegen Zwitsers

PSV verdedigt vanavond tegen FC Basel een 3-2 voorsprong in de terugwedstrijd van de tweede voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren zijn toch al favoriet, want als je kijkt naar de balans tussen Nederlandse en Zwitserse clubs dan slaat die nog altijd stevig onze kant op.

Vitesse verkeek zich vorig jaar in de voorronde van de Europe League nog op FC Basel, maar Nederland koestert een positieve balans tegen clubs uit het Alpenland. In 50 wedstrijden in verschillende Europese toernooien won Nederland 29 keer van de Zwitsers. Daartegenover staan 9 gelijke spelen en 12 nederlagen.

Nederlandse clubs stonden van alle Zwitserse clubs het vaakst tegenover FC Basel, dat de titel de laatste twee jaar aan Young Boys moest laten. Afgelopen seizoen bedroeg de achterstand maar liefst twintig punten.

Ook tegen de landskampioen uit Bern is de balans positief: drie keer winst tegenover een enkele nederlaag. Vaker troffen Nederlandse clubs ook FC Luzern en Club Grasshopper Zürich. Het zijn graag geziene gasten. Beide werden vijf keer geklopt, tegenover respectievelijk één en twee nederlagen.

In Europees verband kwam FC Basel deze eeuw Feyenoord al vier keer tegen. In een zwart-wit verleden nam ook DOS – één van de voorlopers van FC Utrecht – het tegen ‘Rotblau’ op. Ajax bereikte in 1970 de kwartfinale van de Europa Cup I ten koste van de voetbalclub uit Bazel.

Uitslagen Nederlandse clubs tegen FC Basel

1966-1967 Europa Cup III, 1ste ronde

DOS – FC Basel 2-1

FC Basel – DOS 2-2



1970-1971, Europa Cup I, 2de ronde

Ajax – FC Basel 3-0

FC Basel – Ajax 1-2



2000-2001, UEFA Cup, 2de ronde

FC Basel – Feyenoord 1-2

Feyenoord - FC Basel 1-0



2004-2005, UEFA Cup, groepsfase

FC Basel – Feyenoord 1-0



2006-2007, UEFA Cup, groepsfase

FC Basel – Feyenoord 1-1



2018-2019, Europa League, derde voorronde

Vitesse – FC Basel 0-1

FC Basel – Vitesse 1-0



2019-2020, Champions League, tweede voorronde

PSV – FC Basel 3-2

Volledig scherm In november 2000 won Feyenoord in een kletsnatte Kuip met 1-0 van FC Basel na een vroeg doelpunt van Bonaventure Kalou. © EPA