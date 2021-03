Goed nieuws voor Oranje: Turkije geeft comfortabele voorsprong weg tegen Letland

Al na twee minuten was het raak voor Turkije toen Kenan Karaman met zijn linker raak schoot. Hakan Calhanoglu maakt er een half uur later zelfs 2-0 van met een afstandsschot, maar lang kon Turkije niet genieten van de comfortabele voorsprong: direct vanaf de aftrap schoot Roberts Savalnieks raak.



Oranje-beul Burak Yilmaz mocht in de 52ste minuut vanaf elf meter aanleggen voor de 3-1 en maakte net als tegen Nederland geen fout. Door doelpunten van Roberts Uldrikis en opnieuw Savalnieks kwam Letland echter helemaal terug in de wedstrijd en sleepten ze nog een zwaarbevochten punt uit het vuur. Ook de invalbeurt van Feyenoorder Orkun Kökcu kon daar in de slotfase geen verandering in aanbrengen.