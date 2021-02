Goed nieuws voor Koeman: concurrent Atleticó verliest weer punten

Is Jarle Gerrits uit Oudenbosch de toekomst van het Nederland­se schaatsen? ‘Als Annamarie het zegt, zal het wel zo zijn’

19 februari Alle kans dat Dai Dai N’tab in 2026 niet de enige Brabander is die op zoek gaat naar Olympisch schaatsgoud. Want let op Jarle Gerrits (19) uit Oudenbosch, zeggen de kenners. Zelf maakt de tiener er zich nog niet druk over. Net zoals over het afgelopen WK. Maar dat had een andere reden.