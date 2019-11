Goal Lozano niet voldoende voor zege Napoli

Video Weergaloze Van Gerwen gooit eerste tv-ninedarter in 2019

18:16 Een magistrale Michael van Gerwen heeft op de Players Championship Finals een ninedarter gegooid. Dat deed de Nederlandse wereldkampioen in zijn tweederondepartij tegen Adrian Lewis. Het is de eerste perfecte leg op het prestigieuze toernooi in het Engelse Minehead sinds die van Alan Norris in 2016.