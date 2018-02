Go Ahead Eagles stuurt taxi om supporters uit de kroeg te halen

De zes supporters van Go Ahead Eagles zaten in Café de Waagschal op de Brink in Deventer, zo'n drie kilometer van De Adelaarshorst, het stadion van Go Ahead. "Poh, het is warm in de kroeg. Alleen als jullie een taxi regelen komen we," reageerden de mannen toen ze hoorden dat de wedstrijd gewoon doorging ondanks de kou. ,,Nou, voor deze keer dan! Als je het adres van waar je bent stuurt, komt er zo snel mogelijk een taxi naar jullie toe," reageerde de club.