Go Ahead Eagles strikt RKC-spits, Mbappé persoonlijk rond met Real Madrid

Voetbalpod­cast | ‘Ten Hag heeft Ajax klaarge­maakt voor internatio­na­le maatstaven’

De competitie is voor de meeste clubs ten einde. Roger Schmidt en Erik ten Hag hebben de deur bij PSV en Ajax dichtgetrokken. Maar wat is de eindafrekening? En paniek in Almelo. Frank Wormuth is vlak voor de play-offs met Excelsior ontslagen. Tot onbegrip van Maarten Wijffels in de AD Voetbalpodcast. Hij bespreekt het met Etienne Verhoeff.

6:00