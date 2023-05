Glibberend maar met overmacht wint Max Verstappen zijn tweede GP van Monaco

Podcast In het Wiel | ‘Wielrennen stelt nooit teleur’

Wát een slot van de Giro d’Italia was het. Lang was het deze ronde wachten op vuurwerk, maar deze zinderende tijdrit maakte erg veel goed. Michiel Elijzen en Hidde van Warmerdam blikken in deze podcast samen terug op de wonderlijke ontknoping in de 20stee etappe van de Giro d’Italia.