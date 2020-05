Gladbach-fans leven thuis en in het stadion mee: ‘Poppen zorgen voor nog een beetje sfeer’

In het tweede weekeinde dat er in de Bundesliga weer gespeeld wordt, rolt ook dicht bij Nederland de bal weer. Bijvoorbeeld net voorbij Venlo bij Borussia Mönchengladbach, waar kartonnen fans ervoor zorgen dat niet alle stoeltjes leeg blijven.

Voor drie- tot vierhonderd Nederlandse voetballiefhebbers zijn wedstrijden van Borussia Mönchengladbach aanleiding om tweewekelijks de grens over te steken, nu blijven ze thuis. Neem René van Zon, een veertiger uit het Gelderse Beneden-Leeuwen. ,,De balt rolt weer, maar daar is alles mee gezegd”, zegt hij. ,,Ik vind het voetbal net een veredelde oefenpartij.”

Het Borussia-Park ziet hij deze zaterdagmiddag op tv. Met Duits bier en een braadworst op de barbecue probeert hij de sfeer nog te benaderen. De voorzitter van de Nederlandse supportersvereniging heeft twee bevriende Gladbach-fans over de vloer. Zo hoeft hij niet alleen naar de wedstrijd om de derde plek tegen Bayer Leverkusen te kijken.



Er nog wat van proberen te maken, dat doen ze ook bij Borussia Mönchengladbach. Zo staan er vanmiddag meer dan 20.000 borden in het stadion met daarop afbeeldingen van fans, die zo voor 19 euro op de tribune kunnen ‘plaatsnemen’. ,,Die poppen zorgen nog voor een beetje sfeer in het stadion”, zegt Van Zon.



Zichzelf ziet hij er niet tussen staan. Wel verschillende bekenden, onder wie keeper Yann Sommer. Ook in het uitvak zijn een paar stoeltjes bezet. ,,Het zal wel leven in het Duitsland. Een mooi initiatief en een goede marketingstunt. Het krijgt denk ik ook wel een staartje in de rest van Europa, want anders kijk je straks overal alleen maar tegen lege stoeltjes aan.”

Quote De balt rolt weer, maar daar is alles mee gezegd René van Zon, Gladbach-fan

Toch blijft het voor Van Zon een ‘matte vertoning’. Het is niet waarom hij zo graag naar Duitsland gaat. ,,Het is er voetbal op zijn puurst.” Dat was al zo toen zijn vader hem meenam naar de Bökelberg, het oude stadion. Supporters lopen er – althans tot de coronatoestand – nog altijd frank en vrij door elkaar. De kaartjes zijn betaalbaar, net als het eten en drinken.



Normaal gaat Van Zon met een groot gevolg om de week die kant op. Na een uurtje rijden komt de eigenaar van een metselbedrijf doorgaans duizenden zielsverwanten tegen. ,,De bierpomp staat altijd open. Dat mis ik nu, eigenlijk die hele aanloop. Het is niet naar het stadion gaan en daarna gauw weer naar huis, nee we maken er een hele dag uit van.”



Die bevallen bij Die Fohlen dit seizoen nog beter dan ze normaal al doen. In de jaren zeventig was Gladbach top van Duitsland, nu doen ze weer bovenin mee. ,,Bayern en Dortmund zijn nu natuurlijk de topclubs, maar wij staan er goed voor. Het kan alle kanten op. Leverkusen speelt goed, Leipzig is outsider. Dat maakt het spannend, zo hoort een competitie te zijn.”

Volledig scherm René van Zon en zijn zoon in het supportershome van Gladbach. © Koen Verheijden

Tegen Leverkusen zou Borussia Mönchengladbach de twaalfde man goed kunnen gebruiken, daar kunnen de duizenden kartonnen figuren geen verandering in brengen. Ook al maakt Marcus Thuram op prachtige wijze het openingsdoelpunt van Kai Havertz ongedaan.



Cruciaal is het moment dat Leverkusen voorafgaand aan de 1-2 een discutabele strafschop krijgt. ,,Normaal kan een joelend stadion de scheids misschien nog beïnvloeden”, zegt Van Zon na de 1-3 nederlaag. ,,De spelers zetten een stapje harder, maar je krijgt ook andere beslissingen. De charme is er wel af. Aan de andere kant: ik ben blij dat er weer voetbal is.”