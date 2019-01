Girona knikkert Atlético uit Copa del Rey na spektakelstuk

Na de 1-1 van vorige week in Girona werd het vanavond in Wanda Metropolitano na een spektakelstuk 3-3, waardoor de bezoekers op basis van de uitdoelpunten een plaats in de kwartfinale boekten.



Het duel in Madrid werd een schitterend gevecht, waarin Girona de snelle voorsprong van de thuisploeg (Nikola Kalinic) binnen een uur brutaal beantwoordde met twee goals: Valery Fernández en Cristhian Stuani. Het was het sein voor Simeone om toch zijn goudhaantje Antoine Griezmann van stal te halen. Dat leek zich uit te betalen. Eerst maakte Ángel Correa gelijk, waarna Griezmann in de slotfase de bevrijdende 3-2 maakte met een schitterende diagonale knal na een al even prachtige assist van Thomas Lemar.



Maar Girona gaf zich niet gewonnen, perste er een slotoffensief uit en maakte tegen het einde van de officiële speeltijd de cruciale 3-3 (uitdoelpunten tellen dubbel) door de Ivoriaan Seydou Doumbia.