Giovanni van Bronckhorst met Rangers naar finale van de Europa League: ‘Er is geen beter script’

met videoGiovanni van Bronckhorst heeft de finale van de Europa League gehaald met Rangers. Na een 1-0 nederlaag tegen RB Leipzig in de heenwedstrijd werd het vanavond 3-1 in Schotland. Van Bronckhorst was trots op zijn ploeg.

Binnen 25 minuten had Rangers de 0-1 achterstand uit de heenwedstrijd omgebogen in een 2-1 voorsprong door goals van James Tavernier en Glen Kamara. Pas in de 71ste minuut kwam RB Leipzig over twee wedstrijden weer op gelijke hoogte. Christoper Nkunku maakte de 2-1, waarna een verlenging in de lucht hing.

John Lundstram werd echter de held van de avond voor Van Bronckhorst en consorten. Hij maakte in de 81ste minuut de 3-1 die goed was voor een finaleplek voor Rangers. ,,Het is heel moeilijk om de juiste woorden te vinden. Het was een geweldige avond’’, zei de Nederlander na afloop tegen Sky Sports. ,,We zeiden voor de wedstrijd al dat we alles zouden doen wat we kunnen. De spelers waren fantastisch, je kunt geen beter script schrijven dan dit.’’

Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst. © ANP / EPA

Van Bronckhorst was vooral trots op het optreden van zijn elftal. ,,We wisten dat Leipzig op ons af zou komen, maar we kregen een enorme boost van onze late treffer. Het is niet voor iedere speler weggelegd om een Europese finale te spelen. We moeten er nu alles aan doen om de finale te winnen.’’

De tegenstander in de finale is Eintracht Frankfurt, waar Sam Lammers de hele wedstrijd tegen West Ham United op de bank bleef. De Duitsers wonnen in de heenwedstrijd al met 1-2 in Londen en vanavond werd het 1-0. Na een vroege rode kaart van Aaron Cresswell (in de zeventiende minuut) maakte Rafael Borré in de 26ste minuut de enige goal van de wedstrijd. Eintracht Frankfurt won zodoende met 3-1 over twee wedstrijden.

Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst viert de plek in de Europa League-finale. © AFP

