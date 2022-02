Giovanni van Bronckhorst in de wolken na kunststukje tegen Borussia Dortmund: ‘Hebben mensen trots gemaakt’

,,Ik heb de spelers vooraf gezegd dat dit een groot moment voor ons als club kon worden. Dat we veel mensen trots konden maken. En dat hebben we gedaan", sprak Van Bronckhorst na afloop bij BT Sport. ,,We hebben het geweldig gedaan. Uit winnen en thuis gelijkspelen tegen een team zoals Borussia Dortmund is heel goed en we zijn blij dat we door zijn naar de volgende ronde.”

Lees ook Van Bronckhorst ziet Rangers overeind blijven tegen Malen en co en bereikt achtste finales Europa League

Van Bronckhorst en Rangers wonnen vorige week verrassend met 2-4 van Borussia Dortmund en gisteravond werd het karwei in het eigen Ibrox Stadium afgemaakt middels een 2-2 gelijkspel. Makkelijk was het echter niet, vond Van Bronckhorst: ,,We hadden drie verschillende plannen vooraf en dit was Plan C. Dat was ook nodig, want het was heel lastig. De 1-0 was een fijne start, maar nadat we twee goals tegen kregen, moesten we van systeem veranderen in de rust. Ik denk dat het goed heeft uitgepakt.”

Quote Het is geweldig om terug te komen op een plek waar ik mooie momenten heb beleefd en als coach is het nu ook geweldig, zeker op dagen zoals vandaag Giovanni van Bronckhorst

Van Bronckhorst keerde in november, als opvolger van de naar Aston Villa vertrokken Steven Gerrard, terug bij de club waar hij als speler ook al actief was. In de Europa League presteert de Nederlander dus uitstekend, in de Schotse competitie is er een achterstand van drie punten op Celtic. ,,Het is geweldig om terug te komen op een plek waar ik mooie momenten heb beleefd en als coach is het nu ook geweldig, zeker op dagen zoals vandaag. Daar werk je hard voor en dan ben je heel blij voor de club en het team. Dus ja, ik heb het heel erg naar mijn zin", aldus de 106-voudig Oranje-international bij ESPN.

,,Een plek bij de laatste zestien betekent dat er alleen nog maar topteams over zijn en we zijn blij dat we daar onderdeel van uit mogen maken. Zondag spelen we weer voor de competitie (thuis tegen Motherwell, red.) waarin we een achterstand goed moeten maken. Maar we gaan ervoor.”

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: