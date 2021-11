Giovanni van Bronckhorst bij debuut Rangers meteen onder een vergrootglas

Groter kan het contrast bijna niet zijn tussen zijn eerste en tweede klus in Europa. Nadat hij in 2015 als interim-coach werd aangesteld bij Feyenoord, moest hij de dolende Rotterdammers via de play-offs alsnog aan een Europees ticket helpen. Het lukte hem niet om het chagrijn te laten verdwijnen, Feyenoord verloor over twee duels met 2-3 van SC Heerenveen. In Schotland treft hij juist een glimlach van oor tot oor. Ja, Gerrard heeft het uitstekend achtergelaten voor ‘Gio'.

Ga maar na: in de competitie bezetten The Light Blues, na het faillissement in 2012 razendsnel van het vierde niveau teruggekeerd in de Schotse hoogste divisie, fier de koppositie. De voorsprong op eeuwige rivaal en enige concurrent Celtic bedraagt vier punten. Bovendien heeft Van Bronckhorst ook in de Europa League een helder perspectief. De Schotten hebben na vier duels weliswaar pas een schamele vier punten verzameld, maar staan op gelijke hoogte met Sparta Praag. Daarom zijn de belangen bij zijn start direct levensgroot.

Een overwinning op Ibrox zet Van Bronckhorst en consorten namelijk op pole position voor Europese overwintering. Het liefst gebeurt dat met een marge van twee treffers, om de 1-0 nederlaag in Tsjechië goed te maken. Een zege biedt Rangers ook de financiële bonussen van overwintering, waarmee Van Bronckhorst in de winter de markt op kan.

Defensief

Momenteel heeft hij voor Schotse begrippen al een aardige selectie, met Kemar Roofe als topscorer, revelatie Glen Kamara als breker op het middenveld en een door Premier League-clubs begeerde aanvoerder James Tavernier.

Van Bronckhorst zal bij de 55-voudig landskampioen vooral de defensieve orde moeten herstellen. Rangers slaagde er al zes duels op rij niet in om de nul te houden en kreeg in competitieverband al dertien treffers om de oren. Het is een van de redenen waarom Van Bronckhorst wijzigingen in de spelopvatting gaat doorvoeren. ,,De spelers zullen stap voor stap wennen aan de manier van spelen. Je zult vanavond zeker een aantal veranderingen zien.’’

