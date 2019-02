Giménez en Godín de helden van Atlético Madrid tegen Juventus

Atlético Madrid won vanavond in de achtste finales van de Champions League met 2-0 van Juventus. De Uruguyaanse verdedigers José María Giménez en Diego Godín scoorden in het laatste kwartier voor de ploeg van Diego Simeone. Op dinsdag 12 maart is de return in Turijn.