Gijs Brouwer verslaat derde Amerikaan op rij en staat voor het eerst in halve finale ATP-toernooi

Tennissters kennen hun plek en zijn ‘terug in de jungle’: ‘Misschien beter dat we geen favoriet zijn’

De 27-jarige Brouwer had eerder op de dag voor een verrassing gezorgd door John Isner, de voormalig nummer 8 van de wereld, in twee sets te verslaan. Ook in de openingsronde had de mondiale nummer 123 gewonnen van een Amerikaan, Aleksandar Kovacevic.