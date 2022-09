Gijs Brouwer sneuvelt als laatste Nederlander in enkelspel US Open

Brouwer, de mondiale nummer 181, stond voor het eerst in het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. Hij won in New York drie kwalificatiewedstrijden. Hij heeft in New York 120.000 euro verdiend, terwijl hij voor dit toernooi in totaal ‘pas’ 167.000 euro bij elkaar had geslagen. Normaal gesproken komt de Nederlander uit op de challengertoernooien, het niveau onder de ATP-toernooien.