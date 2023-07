Gijs Brouwer niet naar kwartfinales ATP Newport: Nederlander strandt tegen ervaren Kevin Anderson

Brouwer was in de eerste ronde wel te sterk voor de Australiër Max Purcell: 6-4 6-1. Daarvoor strandde hij in de eerste ronde van Wimbledon. De Duitser Alexander Zverev was daar in drie sets te sterk voor hem.

Rus naar US Open

Arantxa Rus is toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open. Ze miste dit seizoen de Australian Open en speelde in de kwalificaties van Roland Garros en Wimbledon. De 32-jarige Rus is bezig aan een sterke periode. Sinds begin juni wist ze drie toernooien te winnen, in het Spaanse La Bisbal, Den Haag en Contrexeville in Frankrijk. Op het laatste toernooi versloeg ze de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova, voormalig finaliste op Roland Garros, in de finale.



Rus is nog maar één plek verwijderd van haar hoogste ranking tot nu. De beste Nederlandse tennisster is vanaf afgelopen maandag de nummer 62 van de wereld. Elf jaar geleden was Rus de mondiale nummer 61. De opgeleefde Rus strandde wel al in de eerste ronde van het toernooi van Palermo. Ze verloor in drie sets van de Italiaanse Jasmine Paolini. De grand slam in New York begint op 28 augustus.