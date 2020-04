‘Gierige duivels’ in Premier League krijgen met megadonatie minister Hancock stil

Voetballen? Alleen als de spelregels ingrijpend worden veranderd

16:16 Zolang de onderlinge barrière van anderhalve meter voor iedereen van kracht is, is serieus voetballen onmogelijk. Dat zegt immunoloog Ger Rijkers, die daarmee ook een zomers einde van de eredivisie uitsluit. ,,We moeten voorkomen dat er voor welke sport dan ook een uitzondering gemaakt wordt.’’