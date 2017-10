Ghana dient protest in tegen 'dwalende' arbiter

Robben: Je moet realistisch zijn, het is over

7:56 Arjen Robben kon er moeilijk meer omheen, een uur na de wedstrijd in de catacomben van de Borisov Arena. Oranje kan het WK in Rusland definitief vergeten, ondanks de mathematische kans op een wonder. ,,Het is over, ja,'' aldus de aanvoerder.