Gezin Vertonghen met messen overvallen tijdens Champions League-duel Spurs

Bij het laatste fluitsignaal van Leipzig-Tottenham was Jan Vertonghen al op de hoogte van de overval. Beelden tonen hoe José Mourinho op hem inpraat, terwijl hij wezenloos voor zich uit staart. Troostende woorden van zijn trainer na een traumatische ervaring voor zijn gezin. De vier mannen braken dinsdagavond rond 20.00 uur in bij de familie van de oud-Ajacied. Vertonghen’s vrouw Sophie de Vries en hun twee kinderen waren in het pand in Noord-Londen aanwezig.



Volgens de Engelse politie dreigden de mannen het gezin met machetes, grote messen. De vrouw van Vertonghen liet de overvallers onder bedreiging begaan. Ze gingen uiteindelijk aan de haal met elektronische spullen. Het gezin hield geen verwondingen over aan het incident, maar werd wel geholpen door een team van slachtofferhulp.