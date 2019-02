Gewilde Rice verkiest Engeland boven Ierland

Rice wordt begeerd door de gehele top in Engeland, maar verlengde eind december nog zijn contract bij The Hammers tot 2024. Mochten de Engelse grootmachten Rice willen overnemen, moeten ze zodoende diep in de buidel tasten voor het 20-jarige toptalent, dat dit seizoen 23 keer in actie kwam in de Premier League en grote indruk maakt.



Hoewel Rice in Londen is geboren speelde de jongeling jeugdinterlands én al drie vriendschappelijke wedstrijden voor Ierland, het land waar zijn grootouders vandaag komen. Omdat het vriendschappelijke wedstrijden betreft, mocht Rice er nog voor kiezen om voor Engeland te kiezen. Iets wat hij nu dus heeft gedaan.



,,Een extreem moeilijke beslissing", laat hij weten. ,,Ik geloof echter dat dit het beste is voor mijn toekomst. Maar ik heb nog een lange weg te gaan. Nu focus ik mij op West Ham. Wat er verder komt zien we wel.’’ Mick McCarthy, bondscoach van Ierland, respecteert de beslissing van de speler. ,,Ik wens hem veel geluk.’’