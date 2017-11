Geweldige slotrit op 10 kilometer: Kramer tegen Bloemen

Max Verstappen: Dit seizoen een gemiste kans

17:35 Voor Max Verstappen gaat dit seizoen als een gemiste kans de boeken in. De Nederlandse coureur in de Formule 1 is weliswaar blij met zijn twee overwinningen, in Maleisië en Mexico, maar de teleurstellingen over alle uitvalbeurten door technische problemen voeren toch de boventoon.