Geweldige misser ploeggenoot Sneijder in Aziatische CL

Mehdi Taremi had al in de 18de minuut de gelegenheid om Al-Gharafa, de ploeg van Wesley Sneijder, op voorsprong te zetten in de Aziatische Champions League. Hoewel de keeper niet meer in zijn doel stond, miste de Iraniër, die later tegen Al-Ahli wel de 0-1 maakte. Het duel eindigde in 1-1.