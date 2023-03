Geweldig scorende Dirk van Duijvenbode wint tweede Players Championship in een maand tijd

Dirk van Duijvenbode is de grote winnaar geworden bij Players Championship 6. Aubergenius noteerde het ene na het andere gemiddelde van boven de 100 punten en rekende onder anderen met Michael van Gerwen af op zijn weg naar de finale. Daarin was hij vervolgens ook te sterk voor Ryan Searle.

In de eindstrijd tegen Heavy Metal kende Van Duijvenbode een voortvarende start. Hij snoepte meteen een leg af van zijn Engelse tegenstander en verzilverde die break voor 2-0. Dat deed hij op grootse wijze door achtereenvolgens 142 en 148 weg te poetsen. Daarna begon ook Searle echter beter te gooien. Hij kwam helemaal terug in het duel, totdat de Zuid-Hollander bij 4-4 opnieuw wist toe te slaan. Het gat werd weer twee, daarna drie en toen Van Duijvenbode de twaalfde leg met een 180-score begon wist hij dat het bijna niet meer mis kon gaan. Hij won vijf opeenvolgende legs en was de kampioen in het Barnsley Metrodome.

Zo boekte Van Duijvenbode, die in de finale opnieuw een gemiddelde van 102,92 aan de dag legde, alweer zijn tweede eindzege van het jaar in de reeks Players Championships. Halverwege februari was hij ook al de beste op Players Championship 4, met toen eveneens Searle als laatste tegenstander (8-2). Volgende week verplaatst het PDC-circuit zich naar het Duitse Hildesheim voor toernooien 7 en 8.

Persoonlijk record

Eerder op de dag had Van Duijvenbode zijn intenties al duidelijk gemaakt. Na simpele overwinningen op Kevin Burness en de Belg Ronny Huybrechts, gooide hij Cameron Crabtree uit Engeland met een torenhoog gemiddelde van 115,70 naar huis. Het was Van Duijvenbodes hoogste gemiddelde bij de PDC. ,,Ik wist dat ik mijn beste partij ooit aan het spelen was en daardoor miste ik nog wat dubbels", aldus de dertigjarige darter. Toen ook Ian White met 6-0 was weggevaagd, wachtte bij de laatste acht een clash tussen de Nederlandse nummer 3, Aubergenius, en de Nederlandse nummer 1 Van Gerwen.

Van Duijvenbode verslaat ‘MVG’

In die partij wist Van Duijvenbode zijn landgenoot bij een 2-1 stand al vroeg te breken met een 146-finish, terwijl de winnaar van de laatste drie Premier League-avonden op dubbel 16 stond te wachten. Enkele legs later maakte de nummer 11 van de wereldranglijst het af door ook 152 terug te brengen naar 0. Na een wedstrijd van alles bij elkaar slechts 13 minuten werd het 6-2 voor Van Duijvenbode. Hij won met een gemiddelde van 102,38, tegenover 101,91 van Mighty Mike.

Volledig scherm Dirk van Duijvenbode en Michael van Gerwen troffen elkaar op het vorige WK ook. © Kieran Cleeves/PDC

De overwinning op Van Gerwen leverde Van Duijvenbode een plek in de halve finales op. Tegenstander was Luke Humphries en die nam met een break direct het voortouw. Aubergenius moest in de achtervolging, iets wat hij voortreffelijk deed. Van 1-3 werd het 4-3 en uiteindelijk kwam het bij 6-6 aan op een beslissende dertiende leg. Die begon Van Duijvenbode ijzersterk met achtereenvolgende scores van 140 en 180. Hij was als eerste op een finish en faalde niet op tops. Zo boekte de als vijfde geplaatste Nederlander een finaleplek, met een gemiddelde van ‘gewoon’ weer 105,36.

Barney meteen uitgeschakeld

Eerder op de dag was Van Barneveld in de eerste ronde meteen tegen een 6-3 nederlaag opgelopen tegen kersvers UK Open-kampioen Andrew Gilding. Barney gooide een gemiddelde van bijna 101, ruim dertig punten beter dan bij zijn onthutsende nederlaag een dag eerder, maar was niet opgewassen tegen Goldfinger. Chris Landman, Richard Veenstra, Vincent van der Voort en Jermaine Wattimena sneuvelden allemaal bij de laatste zestien. Gian van Veen schopte het nog een ronde verder, maar verloor uiteindelijk met 6-4 van Mike de Decker uit België.

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

