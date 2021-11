Gevangenisstraf voor Engelsman die Rashford, Sancho en Saka racistisch beledigde na EK-finale

samenvatting Ajax al zeker van overwinte­ring Champions League na zege op tien van Dortmund

Ajax is door een nieuwe zege op Borussia Dortmund, en de vierde opeenvolgende overwinning in de groepsfase van het miljardenbal, vrijwel zeker van de groepswinst. Ditmaal bogen Dusan Tadic en Sébastien Haller een achterstand om in een knotsgek duel, met een hoofdrol voor de arbiter: 1-3.

9:31