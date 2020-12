Gevallen Otterspeer niet naar WK: ‘Het is echt een mentale klap, zo simpel is het’

Zielig of niet: het voorseizoen van Mulder verliep met horten en stoten. De sprinter van Reggeborgh liet snelle tijden zien, maar op het moment dat er om prijzen of tickets werd gereden, was er steeds iets. Eerst een hevige keelontsteking tijdens de NK afstanden, een paar weken later bij het NK sprint kon hij zijn klassement na een afstand vergeten door een fout van ploeggenoot Kjeld Nuis op de wissel. Of neem een jaar geleden, toen hinderde materiaalpech hem op de NK afstanden en stapte hij bij het NK sprint op een blokje, terwijl de titel voor hem nagenoeg binnen leek.



,,Het wás ook een teleurstelling, maar eigenlijk helpt het juist niet als mensen je daar aan helpen herinneren.” Neemt niet weg dat Mulder met de twee duizendsten van een seconde waarin hij zaterdagmiddag sneller was dan Otterspeer in zijn eerste omloop, aan de goede kant van de streep belandt. En dat terwijl hij nog niet in topvorm is. In november lag hij er drie weken uit. ,,De eerste omloop was vandaag ook te gehaast”, zegt hij. ,,De tweede was ik te veel aan het denken, ik heb twee buitenbochten gereden en verloor snelheid. Dit was zeker geen vlekkeloze rit.”