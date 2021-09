Gevallen Kjeld Nuis komt met de schrik vrij: ‘Het tandwiel ging er echt diep in, tot op het bot’

De 31-jarige tweevoudig olympisch schaatskampioen kon ‘s avonds en ‘s nachts nauwelijks meer lopen, maar stapte deze ochtend alweer op de fiets voor een ritje van twee uur. ,,Dat was echt chill. De atletiektraining moet ik nog wel even missen, maar het had veel erger kunnen zijn. Omdat het hier nooit regent, was het nu juist spekglad. Het is met een sisser afgelopen. Ik heb niets gebroken.”