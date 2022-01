Getafe stunt tegen Real Madrid dankzij voormalig FC Twente-spits

Na geklungel van de Braziliaanse verdediger Éder Militão onderschepte Enes Ünal de bal, waarna de Turkse spits raak schoot onder doelman Thibaut Courtois door: 1-0. Real Madrid had daarna nog ruim tachtig minuten om terug in de wedstrijd te komen, maar slaagde er niet in het geslepen en fel verdedigende Getafe kapot te spelen. Ondanks een kansenverhouding van 6-14 en liefst 75 procent balbezit, bleef het bij 1-0 in het arbeidersplaatsje ten zuiden van Madrid. Courtois testte woensdag nog positief op het coronavirus, maar mocht toch spelen. Vinícius Júnior ontbrak na een positieve test nog wel bij De Koninklijke, waar net als bij FC Barcelona en Atlético Madrid veel besmettingen waren na de kerstdagen.



Getafe is nu al zes duels op rij ongeslagen en klimt door de zwaarbevochten zege naar de zestiende plaats met 18 punten, waarmee het nu drie punten boven Elche en Deportivo Alavés staat. Quique Sánchez Flores nam in oktober het stokje bij Getafe over van Míchel, die slechts één punt pakte in de eerste acht wedstrijden.



De 24-jarige Ünal maakte zijn zesde treffer van het seizoen, vorig seizoen kwam hij tot slechts vier goals nadat hij voor 9 miljoen euro was overgenomen van Villarreal. In het seizoen 2016/2017 scoorde de Turkse spit 19 keer voor FC Twente, dat hem toen huurde van Manchester City.