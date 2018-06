Gestopte Simons verder als assistent bij Club Brugge

Hofs en Cornelisse kampioen met MASV 3 na verdachte monstersco­res

18:45 Het amateurteam van Nicky Hofs en Tim Cornelisse is gisteravond kampioen geworden in de reserve 4e Klasse, maar de manier waarop is zeer opmerkelijk. Het derde voetbalelftal van MASV uit Arnhem streed met SC Rheden 2 om de titel, maar het team van de oud-Vitessenaren had een veel minder doelsaldo. Dit werd in de laatste twee wedstrijden rechtgezet zodat de titel alsnog naar MASV 3 ging.