Gestopte Ashleigh Barty staat eerste plaats op wereldranglijst al af: ‘Ik schrok enorm’

Iga Swiatek, de nummer 2 van de wereld, is de voornaamste kandidate om na het toernooi van Miami de eerste plaats over te nemen van Barty. De 20-jarige Poolse won afgelopen week het toernooi van Indian Wells en klom daardoor naar de tweede plek. Swiatek heeft ruim 2200 punten achterstand op Barty, die de ranglijst sinds 9 september 2019 onafgebroken aanvoert.

De 25-jarige Australische, vorig jaar winnares in Miami, maakte woensdag bekend dat ze per direct stopt met tennissen. In principe zou Barty, gezien de voorsprong die ze heeft, nog een tijdje aan kop kunnen blijven staan. ,,Maar mijn naam wordt bij de volgende publicatie van de ranking van de lijst gehaald”, aldus de Australische. ,,Het wordt een spannende tijd voor de WTA Tour met een nieuwe nummer 1, een coole periode breekt nu aan voor de andere tennissters.”

Swiatek zat op haar hotelkamer in Miami toen een lid van haar begeleidingsstaf binnenkwam en zei dat ze haar laptop moest neerleggen. ,,Ik schrok enorm, maar toen vertelden ze dat ik de nieuwe nummer 1 van de wereld kan worden. Maar goed, het heeft geen zin om daar nu over na te denken. Ik moet me voorbereiden op een nieuw toernooi en gefocust blijven op wat ik moet doen”, aldus Swiatek, die naar eigen zeggen ,,heel lang” moest huilen toen ze hoorde dat Barty haar afscheid had aangekondigd. De Poolse beleefde in 2020 haar doorbraak door tot ieders verrassing Roland Garros te winnen.