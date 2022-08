Gesmijt met tonnen en grote namen: dit kan je verwachten in loodzware Keuken Kampioen Divisie

1. De degradanten

Bij eredivisieclubs als Excelsior en RKC veren ze weleens verbaasd op als ze horen wat er betaald wordt in de eerste divisie. Vooral Heracles Almelo en Willem II sorteren voor op één jaar met rode cijfers om direct weer terug te keren in de eredivisie, ook al omdat ze nog miljoenen op de bank hebben staan. Zeker in het geval van Heracles, dat de Italiaanse back Giacomo Quagliata vorige week nog voor zo'n twee miljoen euro verkocht.