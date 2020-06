Gesink en Woods redden verdwaald hertje

Atlético doet slechte CL-zaken met remise in Bilbao

16:15 In de strijd om een plek in de top vier van La Liga, komend seizoen goed voor deelname aan de Champions League, heeft Atlético Madrid kostbare punten verspeeld in het eerste optreden na de coronapauze. Het uitduel met middenmoter Athletic Bilbao eindigde in 1-1.