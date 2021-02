Geschorste Hoedt ziet Lazio winnen van Sampdoria

Schaatskam­pi­oen Groeneveld belandde in een rolstoel: ‘De dag na het ongeluk begon een nieuw leven’

14:16 Christijn Groeneveld (36) leefde ooit voor natuurijs, hij is al acht jaar de regerend Nederlands kampioen, maar een week geleden zat juist hij binnen tijdens de vorst, in zijn rolstoel. ,,Als ik de keuze had tussen lopen of zitten, is het makkelijk. Maar ik heb wel iets meegemaakt waar ik superveel van heb geleerd.”